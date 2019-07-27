"إيميكول" تفوز بجائزتين من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019

دبي - الخليج 365 :

حصدت "الإمارات ديستريكت كولينج" (إيميكول)، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال خدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"، جائزتين خلال حفل توزيع جوائز الدورة 110 لمؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق IDEA الذي أقيم في مدينة بيتسبرغ الأمريكية. ونالت الشركة الجائزة الأولى ضمن فئة "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها/ خارج أمريكا الشمالية"، والثانية "إجمالي المساحة المتعاقد عليها/ خارج فئات أمريكا الشمالية". وتعد هذه السنة التاسعة على التوالي التي تفوز فيها "إيميكول" بجوائز هذا الحدث الذي يلعب دوراً فاعلاً في تقدم وإثراء خبرات قطاع تبريد المناطق حول العالم.

وفازت "إيميكول" خلال السنوات التسع الماضية بأكثر من 12 جائزة، حيث يندرج معظم هذه الجوائز ضمن فئة "إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها/ خارج أمريكا الشمالية"، يليها "مساحة الأقدام المربعة المضافة/ خارج أمريكا الشمالية"، ثم "إجمالي المساحة المتعاقد عليها/ خارج أمريكا الشمالية"، بينما كان آخرها في فئات "المساهمة المتميزة في الطاقة الأنظف والمدن الخضراء".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول": "تعكس هذه الجوائز جهودنا الحثيثة لتركيزنا على تطوير أفضل مستوى من البنية التحتية لقطاع الطاقة في المستقبل. وفي سياق التحول الذي تخوضه المدن لتعزيز أمن الطاقة، واستثمار الموارد المحلية، وخفض الانبعاثات، وتقليل الاعتماد على النماذج المركـزية لتوليد الطاقة الكهربائية، توجد هناك حاجة ماسة إلى تطوير أنظمة تبريد مركزي تمتاز بمستوى عالٍ من الكفاءة والمرونة. ويؤكد فوزنا بهذا الكم من الجوائز خلال السنوات الماضية على صحة قراراتنا في تبني أحدث تقنيات التبريد المركزي مع الامتثال لمتطلبات الاستدامة".

وتوفر "إيميكول" حالياً خدمات التبريد المركزي لأكثر من 22 ألف عميل في دولة الإمارات مدعومةً ببنية تحتية عالية الكفاءة والجودة. وتخطط الشركة لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 500 ألف طن تبريد بحلول عام 2020 مع طفرة البناء التي ستؤدي إلى ارتفاع الطلب على خدمات التبريد المركزي في الإمارات والمنطقة.

Advertisements

ووضعت "إيميكول" خططاً استراتيجية لتحويل العديد من المباني في دبي من مكيفات الهواء التقليدية إلى نظم التبريد المركزي، بما يعزز انتشار هذه النظم في السوق.

وتتماشى مبادرات كفاءة الطاقة من "إيميكول" مع "استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030"، وتهدف إلى تطوير نهج متكامل لضمان استقرار إمدادات الطاقة، وتوظيف ممارسات الطاقة الفعالة لتحقيق النمو المستدام في دبي.

وتوفر "إيميكول" حالياً خدمات التبريد المركزي في مجمع دبي للاستثمار، و "دبي موتور سيتي"، ومدينة دبي الرياضية، و "أب تاون مردف دبي"، وفندق "بلازو فيرساتشي"، و "داماك هيلز"، و "تلال مردف" في دبي. وتمكنت الشركة من إنجاز أعمال محطة تبريد السوق الليلي بجزر ديرة، وفازت بأعمال إنشاء محطة كبيرة في مركز دبي التجاري العالمي في موقع إكسبو.