سعيد محمد الطاير يترأس وفد رفيع المستوى من هيئة كهرباء ومياه دبي في زيارة لجمهورية سنغافورة

دبي - الخليج 365 :

زار وفد برئاسة سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جمهورية سنغافورة، وذلك لتعزيز العلاقات المشتركة وتبادل أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

ورافق سعادة/ سعيد محمد الطاير في زيارته، صالح سيف الشرقي، رئيس القسم السياسي والاقتصادي والإعلامي في سفارة الدولة في سنغافورة، وكل من الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس – الطاقة النظيفة والمتنوعة، و الدكتور سيف المهيري، نائب الرئيس- البحوث والتطوير، وأحمد عبدالله، مدير أول -الاتصال الخارجي، عدد من مسؤولي الهيئة.

وزار سعادته والوفد المرافق المعهد الوطني لبحوث الطاقة الشمسية في سنغافورة، التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، والمتخصص في مجالات البحوث والتطوير حول تقنيات الطاقة الشمسية التطبيقية، وإدماجها في أنظمة الطاقة والمباني، حيث التقى الدكتور أبيشكيك كومار، رئيس مجموعة أنظمة الطاقة الشمسية في المعهد. ولدى المعهد خبرة واسعة في مجال محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة.

كما اطّلع سعادته خلال الزيارة على آخر التطورات والتقنيات العالمية في إنشاء محطات طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في المياه، حيث تفقد سعادة الطاير والوفد المرافق ، أكبر مزرعة عائمة للألواح الشمسية في العالم، وذلك في خزان تينجي في سنغافورة.