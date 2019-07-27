"إمكان" تعزز حضورها في مصر باستحواذها على قطعة أرض بمساحة 166 فداناً في القاهرة

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "إمكان"، المطور العقاري الرائد في أبوظبي، عن استحواذها على قطعة أرض كبيرة في منطقة القاهرة الجديدة في جمهورية مصر العربية، وتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة "إمكان مصر"، ذراع التطوير العقاري التابع لشركة "إمكان" في مصر.

وفي هذا السياق، قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان": "يجسد استحواذنا على قطعة الأرض في القاهرة الجديدة دلالة واضحة على التقدم الذي تحرزه شركتنا وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل. نؤمن بأن المجمع السكني الجديد الذي نعمل على تطويره سوف يسهم في تحسين نوعية قطاع الإسكان في مصر وترسيخ حضورنا العالمي والارتقاء به نحو آفاق جديدة. وتأتي هذه الخطوة في توقيت مثالي ومتميز للتوسع في مصر، تزامنا مع مساعي الحكومة المصرية الدؤوبة لتسهيل الإجراءات وصياغة التشريعات لدفع عجلة القطاع العقاري. ولا شك في أن هذه التغييرات الإيجابية أصبحت اليوم تثمر عن تطور ونمو متميزين في القطاع العقاري. ويشكل الاستحواذ على قطعة الأرض الجديدة مؤشراً على طموحات محفظتنا العالمية والاتجاه الإيجابي الحاصل في القطاع العقاري بالدولة، وعلى مضينا قدماً لاختتام ’عام تسليم المشاريع‘ بنجاح منقطع النظير".

وتمثل الاتفاقية أولى أشكال تطبيق المبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتخصيص الأراضي والتي أعلن عنها وزير الإسكان عصام الجزار، وتنص هذه الآلية على تخصيص قطع الأراضي مباشرة للمستثمرين وفقاً لطلباتهم. وقد استكملت "إمكان" اتفاقية الاستحواذ على قطعة أرض تبلغ مساحتها 166 فداناً في القاهرة الجديدة بقيمة 5 مليار جنيه مصري (1.1 مليار درهم إماراتي) خلال خمسة أيام، وهي أقصر فترة زمنية ينص عليها القانون المصري، في إشارة إلى مساعي الحكومة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب.

وتنضوي "إمكان مصر" تحت مظلة محفظة "إمكان" الدولية، حيث تتولى مسؤولية تطوير مشروع "البروج" السكني الرائد الذي يقع على مسافة 20 دقيقة فقط من مطار القاهرة ومن المتوقع استكماله خلال الشهر القادم. وهو عبارة عن مجمع سكني متكامل متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع ويضم حديقة ومدارس دولية ومركزاً تجارياً و"قرية ذكية" مخصصة للمكاتب ونادٍ رياضي ومركزاً ثقافياً.

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وشهد الإعلان أيضاً عن تعيين أحمد فتح الله رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة "إمكان مصر". ويتمتع أحمد فتح الله بخبرة تزيد عن 23 عاماً في القطاع العقاري، عمل خلالها في العديد من الوظائف الاستراتيجية والتشغيلية والمالية.

وفي هذا الصدد، أضاف الهندي: "نرحب بتعيين أحمد فتح الله رئيساً تنفيذياً لشركة ’إمكان مصر‘ لاسيّما أنه يعد واحداً من أبرز أعضاء فريق الشركة منذ انطلاقها، ويتمتع بإدراك وفهم واسعين لأسلوب عملنا القائم على الأبحاث. ونتطلع قدماً لقيادته لدفة أعمال ’إمكان مصر‘ نحو بناء مجمعات نابضة بالحيوية".

وتواصل "إمكان" إحراز تقدم ملحوظ خلال العام الجاري 2019 الذي أطلقت عليه مسمى "عام تسليم المشاريع". وعلاوة على مشروع "البروج"، تعتزم "إمكان" تسليم خمسة من مشاريعها البالغ عددها 26 مشروعاً والمنتشرة في ثلاث قارات خلال هذا العام وهي: مشروع "ندرة"، المجتمع الحصري الذي يضم عدداً من الفيلات الفاخرة على شاطئ جزيرة السعديات؛ و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول مساحة ترفيهية متنوعة في الهواء الطلق في أبوظبي؛ و"ثنايا"، مشروع تطوير الشقق المميزة في منطقة الخالدية و"فيلا الضيافة"، التجربة الفندقية الفاخرة في قلب مدينة الرباط.