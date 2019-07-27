شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نيجيريا: تطوير البنية التحتية وضخ مزيد من الاستثمارات بقطاعات الطاقة والطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يامى أوزنباجو، نائب رئيس نيجيريا، اليوم السبت، إن نيجيريا تعمل على تطوير البنية التحتية فى جميع أنحاء البلاد، وإنشاء وتطوير الطرق، والتعاون مع القطاع الخاص فى هذا الشأن، مؤكدا على أنه سيتم ضخ مزيد استثمارات فى مجال البنية التحتية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة لدعم نمو الاقتصاد.

وأضاف نائب رئيس نيجيريا، خلال كلمته أمام منتدى ريادة الأعمال الذى تنظمه مؤسسة "تونى إلومولو" فى العاصمة النيجيرية أبوجا، أن الإدارة النيجيرية تعمل على تطوير الاستثمار فى قطاع الطاقة حيث تم استثمار نحو 900 مليار نيرا - عملة نيجيريا - فى هذا القطاع منذ عام 2015 وحتى الآن، لافتا إلى الاهتماع أيضا بتطوير التكنولوجيا المالية بما ينعكس على القطاع المصرفى والاقتصاد فى نيجيريا.

ويشارك بول كوجامى، رئيس جمهورية رواندا، وماكى سال، رئيس السنغال، فى منتدى ريادة الأعمال الذى بدأت فعالياته أمس الجمعة، وتنظمه مؤسسة "تونى إلومولو" فى العاصمة النيجيرية، أبوجا، بحضور حشد كبير من كبار الشخصيات الدولية والاقتصادية.

وأكد المشاركون فى أعمال المنتدى، على أهمية منح الفرص الكاملة للشباب لإقامة مشروعات ودعم مفهوم ريادة الأعمال، بما يعمل على دفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى قارة أفريقيا واستغلال الثروات والطاقات، بما يحد من التطرف والهجرة إلى أوروبا.

وحضر المنتدى مذيع CNN الشهير، فريد زكريا، وبنديكيت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، وحشد كبير من رواد الأعمال والمسؤولين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

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