شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح الشركات الصناعية فى الصين نتيجة الحرب التجارية مع أمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأرباح التى حققتها الشركات الصناعية الصينية فى يونيو بعد مكاسب قصيرة فى الشهر السابق، مما زاد المخاوف من أن التباطؤ فى التصنيع الناتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة سيؤثر على النمو الاقتصادى، وفق موقع scmp الاقتصادي.
وتراجعت الأرباح الصناعية فى الصين منذ النصف الثانى من العام الماضى، مع تأجيل العديد من الشركات لقرارات العمل وتقليص الاستثمار الصناعى، إذ تباطأ النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من هذا العام إلى أدنى مستوى خلال 30 عاما.
وتراجعت الأرباح الصناعية فى يونيو بنسبة 3.1% على أساس سنوى إلى 87.5 مليار دولار أمريكى، وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطنى للإحصاء اليوم السبت، بعد زيادة قدرها 1.1% فى مايو.
وانخفضت أرباح الأشهر الستة الأولى بنسبة 2.4% عن العام الماضى إلى 2.98 تريليون يوان ، مقارنة بانخفاض 2.3% فى العام حتى مايو.
وقال مكتب الإحصاءات فى بيان مصاحب للبيانات إن الانخفاض فى أرباح النصف الأول كان مدفوعًا بالأرقام الأضعف فى قطاعات السيارات ومعالجة النفط والصلب.
وهبط تضخم أسعار المنتجين وهو مقياس للربحية الصناعية، إلى الصفر فى يونيو مقارنة بالعام السابق، مما أثار مخاوف بشأن الانكماش، مما قد يدفع الحكومة إلى إطلاق المزيد من إجراءات التحفيز العدوانية.
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