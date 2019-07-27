شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يعلن بدء التدريب الصيفى لطلاب الجامعات 17 أغسطس ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز في 17 أغسطس المقبل ولمدة شهر، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيق إلكتروني خلال الاسبوع الجارى يتلقى من خلاله طلبات الطلاب الراغبين في الحصول علي الفرص التدريبية.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم السبت، إنه يوفر 100 فرصة تدريبية للطلاب بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والكليات النظيرة، للتدريب على أعمال الجهاز ، وسيتم منح الطلاب عقب نهاية التدريب شهادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب.

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وأضاف الجهاز أنه ينبغي على الطالب ملء الطلب خلال تقديمه، ويشمل البيانات التعريفية الأساسية وتحميل صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية، وسيتم القبول بأسبقية الحجز.

يذكر أن التدريب يأتي في إطار تفعيل قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.

وكان الجهاز قد قام بتخريج أول دفعة تدريب للشباب من طلبة الجامعات المصرية العام الماضي.