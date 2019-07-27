شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": رفع كفاءة محور الكفراوى الجنوبى بمدينة 6 أكتوبر بطول 6,5 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم البدء فى أعمال مشروع رفع كفاءة محور الكفراوى من ميدان ڤودافون حتى ميدان الحصرى بطول حوالى 6.5 كم لتسهيل الحركة المرورية بجميع أنحاء المدينة.

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وقال الشربيني، إن أعمال رفع الكفاءة تشمل تنفيذ أعمال للرصف، وتقليل عرض الجزيرة الوسطى لتصبح بعرض 4 أمتار، وتوسعة حارات السير (السريع – البطيء)، مضيفًا أنه جارِ دراسة تنفيذ أماكن انتظار، وإعداد اللوحات الفنية لتجميل الجزيرة الوسطى لجعله طريقا حضاريا، وجار استكمال باقى عناصر رفع كفاءة الطريق بعمل مطبات بأماكن التهدئة والمارة، وكذا تركيب اللوحات والعلامات الإرشادية، وإبراز أماكن عبور المشاة والمعاقين وعمل دراسة ضوئية.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أن محور الكفراوى الجنوبى يعد محورا حيويا يخدم الأحياء من الأول إلى السادس بطرق متفرعة منه، وذلك لتسهيل الحركة بجميع أنحاء المدينة، وتأتى أعمال التطوير ورفع الكفاءة فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والمحاور بالمدينة.