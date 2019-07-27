شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تعلن الأحد عن أرباحها والتوقعات تشير لتحقيقها تراجعاً للمرة الـ 23 بآخر عشر سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: ينتظر المساهمون في السوق السعودية صباح الأحد المقبل إعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن نتائج أعمالها في الربع الثاني من العام الحالي والنصف الأول منه، والتي تشير التوقعات وحصة سابك من أرباح ثلاث من الشركات التابعة إلى تحقيقها تراجعاً في الأرباح الفصلية وللمرة 23 في آخر عشر سنوات وتحديداً منذ بداية العام 2019، كذلك من المتوقع أن تشهد أرباحها انكماشاً في العام الحالي وكذلك بالعامين التاليين.

تراجع للمرة 23

وحسب رصد قام به موقع "أخبار اليوم" لتطور أرباح "سابك" كانت الشركة قد منيت بتراجع في أرباحها الربع سنوي 22 مرة منذ بداية العام 2019 بينما حققت 19 ارتفاعاً، وفي حال تحقق التوقعات ستكون هذه هي المرة الـ 23 التي تتراجع بها أرباح الشركة خلال آخر عشر سنوات.

توقعات بتراجع 50%

وتشير توقعات خمس من شركات الأبحاث المحلية إلى تحقيق الشركة أرباحاً في المتوسط تبلغ 3.36 مليار ريال وهو ما يقل عن أرباح الشركة في الربع المقابل ( 6.7 مليار ريال بالربع الثاني من 2018) وبنسبة تراجع 49.9%، وبنسبة تراجع 1.5% مقارنة بالربع السابق (3.41 مليار ريال بالربع الأول من 2019)، وبلغ متوسط ما حققته الشركة من أرباح خلال تلك الفترة 5.2 مليار ريال.

عوامل التراجع

ووفقاً لشركات الأبحاث من المتوقع أن تتراجع أرباح "سابك" بالربع الثاني بسبب:

ارتفع أسعار البتروكيماويات منذ نهاية الربع الأول ولكن سرعان ما بدأت بالهبوط بعد تعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في أوائل شهر مايو، حيث رفعت أميركا الرسوم الجمركية من 10 %إلى 25 %على واردات صينية بقيمة 250مليار دولار .

من المرجح أن تعلن أغلب الشركات عن انخفاض أحجام المبيعات وكذلك انخفاض/استقرار أسعار البيع في الربع الثاني.

تباينت أسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق على خلفية مستوى العرض الجيد وضعف المعنويات .

استمرت أسعار ايثيلين الجلايكول بالنزول لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عشر أعوام مع ارتفاع المخزون لمستويات عالية وضعف الطلب.

تحسنت أسعار الميثانول بشكل طفيف مقارنة بالربع السابق وكذلك أسعار اليوريا حيث يتوقع المنتجون مناقصة كبيرة من الهند على المدى القريب.

من المتوقع تراجع الأرباح على خلفية انخفاض أسعار وهوامش المنتجات، حيث يستمر الضغط على الهوامش للربع الرابع على التوالي.

من المتوقع الانتعاش في سعر النفط خلال الربع والذي كان العامل الأساســي للزيادة في أســعار معظم المواد الخام، في حين استقرت أو انخفضت قليلاً أســعار معظم المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية.

ارتفع متوسط أسعار المواد الأولية مثل النافثا عن الربع السابق بنسبة 5.1% إلى 544 دولار أمريكي للطن، كما ارتفع متوسط أسعار الغازات الطبيعية المسالة، البروبان والبيوتان، عن الربع السابق بحدود 8.1% و5% على التوالي.

الشركات التابعة

بلغت أرباح "سابك" المحققة من حصتها في ثلاث شركات مدرجة (سافكو، ينساب، كيان) في الربع الثاني من 2019 ما يقدر بـ 229.17 مليون ريال مقابل 902.64 مليون ريال في الربع الثاني من 2018 وبنسبة تراجع بلغت 74.61%، كما تراجعت حصة سابك من الشركات الثلاثة في النصف الأول من 2019 إلى 952 مليون ريال مقابل 1.49 مليار ريال في النصف المقابل وبنسبة تراجع 66.16%.

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التراجع لثلاث سنوات

تشير التوقعات إلى تراجع الأرباح السنوية لسابك خلال العام الجاري إلى 20.2 مليار ريال، ثم إلى 19 مليار ريال في العام المقبل، قبل أن تتراجع إلى 18.2 مليار ريال في العام 2021.

توقعات بتراجع الهوامش

من المتوقع تراجع الهوامش التشغيلية وهامش صافي الربح خلال العام الحالي والعامين المقبلين، وذلك بعد ارتفاعها العام الماضي وبنسبة جيدة بلغت 12.74% في هامش صافي الربح، وبنسبة 21.49% في هامش الأرباح التشغيلية، بينما من المتوقع تراجع هامش صافي الربح إلى 12.63% وتراجعه بالأرباح التشغيلية إلى 19.79% في العام 2019.

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