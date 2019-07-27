21 مليون عملية مالية تسجلها “المحافظ الإلكترونية” في المملكة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

بلغ إجمالي عدد العمليات عبر “المحافظ الإلكترونية” في المملكة أكثر من 21 مليون عملية، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف ريال تقريبا وأضاف المستخدمون ما يقارب 2.5 مليون بطاقة إلى “المحافظ الإلكترونية”.

كما شهد السوق السعودي توسّعاً كبيراً في توفير أجهزة نقاط البيع التي تعمل بخاصية الاتصال قريب المدى (NFC)، حيث بلغ عددها أكثر من 360 ألف جهاز.

وتعرف “المحفظة الرقمية” بأنها سجل يُنشأ في جهاز إلكتروني من خلال برمجيات أو تطبيقات محددة، بحيث يكون لهذه المحفظة الرقمية قابلية حفظ قيمة واستخدامها لغرض الدفع مثل شراء السلع أو الخدمات عبر نقاط البيع أو المتاجر الإلكترونية.

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وتهدف “المحافظ الإلكترونية” إلى إثراء بيئة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتوفير طرق دفع ميسرة و آمنة للوصول إلى شريحة من العملاء الذين لا تغطيهم الخدمات المصرفية، وتنويع قنوات الدفع الإلكتروني للمتاجر المتوسطة والصغيرة والمساعدة على انتشارها، وتقليل الاعتماد على التعاملات بالنقد في الاقتصاد المحلي.

وتعددت أنواع “المحافظ الإلكترونية” في المملكة بفعل ازدهار قطاع التقنية المالية والمدفوعات الرقمية، حيث أطلقت خلال العامين الماضيين عدة محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية، مثل تطبيق “مدى Pay” و”محفظة Apple Pay” وتطبيق “STC Pay” وتطبيق “هللة” وتطبيق “بيان Pay”.

وتوفر “المحافظ الإلكترونية” للهواتف الذكية خياراتٍ متعددة للمستخدمين الذين يمكنهم استخدامها عبر نظام تشغيل iOS أو أندرويد “Android”، ولا توجد رسوم على فتح الحسابات البنكية أو تفعيل خدمات الدفع الإلكترونية واستخدامها.

وتستخدم تطبيقات مدفوعات الجوال أعلى معايير الأمان من خلال حماية البيانات عبر منصة متكاملة لتشفير معلومات الدفع وحفظها على خوادم آمنة تضمن عدم عرض التفاصيل الأصلية للبطاقات البنكية لأي طرف ثالث، و لا تتم مشاركة معلومات المستخدم الأصلية مع التجار عند إجراء عملية الدفع، بالإضافة إلى الأرقام الافتراضية للبطاقات حيث تزود كل بطاقة دفع يتم حفظها في التطبيق برقم حساب افتراضي بدلاً من رقمها الأصلي بحيث يمكّن المستخدم من إتمام العملية الشرائية، ويعد هذا الرقم الافتراضي بحد ذاته غير ذي أهمية حيث لا يمكن الاستفادة منه للحصول على أي بيانات شخصية تخص المستخدم.

كما يعمل التطبيق فقط عندما يكون الهاتف محميًّا من خلال أحد خيارات الحماية المتاحة في إعدادات الهاتف، ولذا يتوجب على المستخدم حماية هاتفه بإعداد قفل الشاشة على هاتفه الذكي، وفتح القفل بكلمة السر أو البصمة عند إتمام عمليات الدفع في المتاجر، ويتحقق المصرف مصدر البطاقة من هوية المستخدم عن طريق إرسال كلمة سر تستخدم لمرة واحدة إلى رقم هاتفه المسجل لدى البنك، وذلك قبل السماح بإضافة أي بطاقة.