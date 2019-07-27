شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 27-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 27-7-2019، استقرار ملحوظ ليسجل الذهب من عيار 21 قرابة 656 جنيها للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 656 جنيها للجرام

عيار 18 سجل 562 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 750 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5248 جنيها

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أوقية الذهب 1418 دولارا.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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