شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق أعلى عائد منذ إنشائها بـ3.6مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي 30 يونيو 2019.

وقال الفريق مميش، إن إدارة الهيئة تعمل على تعظيم عوائد وإيرادات الهيئة الاقتصادية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

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وأضاف الفريق فى بيان له اليوم السبت، أن الهيئة حققت أعلي إيرادات عن نتائج النشاط في 30/6/2019، حيث بلغت إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي 2018/2019 مبلغ 3.69 مليار جنيه وصافي أرباح العام 2.198 مليار جنيه، بزيادة قدرها 568 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة زيادة قدرها نحو 35%، وذلك نتيجة المتابعة المباشرة وجهود العاملين التي أدت إلي تحقيق نتائج غير مسبوقة.

وأشار الفريق مهاب مميش إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 بإجمالي 10.4 مليار جنيه كأكبر موازنة للهيئة منذ إنشائها، وذلك اعتمادا على متطلبات عملية الاستثمار من تنفيذ وتجهيز بعض المناطق بالبنية التحتية والمرافق.

وعلى جانب آخر، تشهد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا توقيع عقود جديدة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري خلال العامين المقبلين.