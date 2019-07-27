فوتسي راسل تدرج بنك الكويت الوطني ضمن مؤشرها FTSE4Good

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير

أعلنت مؤسسة فوتسي راسل عن إدراج بنك الكويت الوطني ضمن مؤشرها FTSE4Good الرائد عالمياً في مجال الاستدامة وذلك بعد المراجعة التي تمت في يونيو الماضي، وبذلك يكون الوطني البنك الوحيد بين البنوك الكويتية الذي ينضم لهذا المؤشر.

ويُعد FTSE4Good من المؤشرات الرائدة على مستوى العالم والتي تم تصميمها لقياس التقدم الذي تحرزه المؤسسات في مساهماتها تجاه البيئة والتنمية المجتمعية والحوكمة والذي يعتمد عليه المستثمرين في التعرف على قائمة الشركات والبنوك التي تلتزم بتطبيق المعايير العالمية للاستدامة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير "نجحنا على مدار السنوات الثلاثة الماضية في تحقيق قفزات كبيرة في تطبيق معايير الاستدامة وذلك ضمن استراتيجية استباقية ورائدة تهدف إلى تطبيق كافة المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة من أجل ترسيخ مكانتنا الرائدة إقليمياً في مجالات البيئة والتنمية المجتمعية والحوكمة".

وأشار الساير إلى أن انضمام بنك الكويت الوطني إلى مؤشر FTSE4Good يمثل تتويج للجهود الكبيرة التي تم تقديمها بكافة مجالات الاستدامة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الساير"نفخر بإسهامنا الواضح في ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية كويت جديدة 2035 والذي يتماشى مع ريادتنا في المساهمات البيئية والاجتماعية الرئيسية في الكويت والتي نهدف من خلالها إلى تقديم نموذج وطني لممارسات الاستدامة والذي يركز على مدى التزام البنك بكافة أطر الاستدامة التنظيمية والصناعية محلياً وعالمياً".

ويتمتع بنك الكويت الوطني بسجل حافل ودور رائد في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى المنطقة حيث بلغت تبرعات البنك على مدار العشرين عاماً الماضية قرابة 200 مليون دينار كويتي، حيث تضمنت مساهمات متنوعة بكافة نواحي التنمية المجتمعية في الكويت والتي يُعد أبرزها مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال.

وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تعهد بنك الكويت الوطني بتوسيع نطاق مساهماته الاجتماعية لتصبح التزاماً شاملاً تجاه تطبيق كافة معايير الاستدامة العالمية بالإضافة إلى إصدار تقرير شامل عن كافة نشاطات البنك في مجال الاستدامة للأعوام 2016 و2017 و2018.

ولقد نجح بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي فقط في خفض استهلاكه للكهرباء بنسبة 5.9% وكذلك المياه بنسبة 22% إضافة إلى خفض الانبعاثات الدفيئة بنسبة 6.8% والنجاح في إعادة تدوير 92.3 طن من الورق، ويتزامن ذلك مع الاقتراب من الانتهاء من المقر الجديد للبنك والذي يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة.

وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية نجح بنك الكويت الوطني في تنفيذ التزاماته تجاه عملائه حيث ارتفع مستوى رضا العملاء إلى 96% في العام 2018 بزيادة 3 % عن العام 2017.

كذلك يركز بنك الكويت الوطني على تطوير موظفيه حيث وصلت ساعات التدريب خلال العام الماضي 80302 ساعة إضافة إلى تمثيل المرأة 45% من فريق العمل في البنك.

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ويقوم بنك الكويت الوطني بدور كبير في تعزيز التنمية المستدامة في الكويت حيث يمثل الشريك التمويلي للحكومة الكويتية في تنفيذ مشروعات تنموية وبيئية وفي مقدمتها مشروع الوقود البيئي ومشاريع الطاقة الشمسية ومصنع كبد لمعالجة النفايات الصلبة ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تمويل مشروعات الإسكان وتحلية المياه وبناء المستشفيات.

وتعتمد استراتيجية بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة على ستة ركائز وهي :

- خدمة العملاء

- الاهتمام بالبيئة

- المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة

- احترام وتطوير الموظفين

- المسؤولية الاجتماعية

- الريادة في مجال الحوكمة.