ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت 27 يوليو، في السوق المصري.

وكان عيار21 قد سجل مؤخرا، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوع عند 1410.77 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

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واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:

عيار 18 بـ 562 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 656 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 750 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5248 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.