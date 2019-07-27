شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الكيماويات: بعثة تجارية لغانا تضم 25 شركة لزيادة صادرات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن المجلس بصدد تنظيم بعثة تجارية للمرة الثانية لدولة غانا خلال الفترة 22 – 27 ‏سبتمبر 2019.

أوضح أبو المكارم، فى تصريحات صحفية اليوم، أن البعثة تضم 25 شركة مصرية بغرض تنشيط التواجد المصرى وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة فى الأسواق العالمية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا، وزيادة الصادرات.

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وتابع أن البعثة تهدف لعرض المنتجات والتعريف بها وما يصاحب ذلك من عرض للعينات والكتالوجات والمطبوعات الدعائية والترويجية لزيادة تنافسية هذه المنتجات داخل السوق الغاني، وعقد لقاءات ثنائية مع الجانب المناظر من الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال وأيضا كبريات الشركات الخاصة المستهدف عمل شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع.

وقال أبو المكارم إنه لضمان نجاح البعثة فمن المقرر أن يتم إرسال وفد تحضيرى من المجلس لدولة غانا فى الفترة من 17 – 23 أغسطس 2019 بغرض التحضير والأعداد الجيد لاستقبال البعثة التجارية للشركات والتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الدولة، ويتكون الوفد الفنى للمجلس من وليد عزب المدير التنفيذى ومحمد مجيد مدير وحدة البحوث التسويقية.

من جانبه قال المدير التنفيذى للمجلس وليد عزب إن برنامج البعثه يتضمن تنظيم زيارات ميدانية للسوق الغانى، وعقد لقاءات ثنائية مرتبة مسبقا بين الشركات المصرية والشركات الغينية، وإعداد زيارات ميدانية لمقار الشركات فى غانا لكل شركة مشاركة، فضلا عن تنظيم ندوة مختصرة عن التجارة والاستثمار فى غانا.