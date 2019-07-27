شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تختتم برنامج "التواصل والتناغم مع فرق العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى البرنامج التدريبى تحت عنوان "التواصل و التناغم مع فرق العمل" والذى عقدته الوزارة فى إطار التعاون المشترك بين حكومتى مصر والإمارات.

وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التدريب يعد جزءًا من الخطة التدريبية التى تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن محور بناء القدرات وذلك بدعم من القيادة السياسية وحرص الحكومة المصرية على تنفيذ الخطة تحقيقاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن تنمية المهارات القيادية والادارية لكوادر الادارة العليا والوسطى هى واحدة ضمن أهداف خطة بناء القدرات، مؤكدة على إيمان الحكومة وإدراكها لأهمية تطوير الخدمات الحكومية ودعم وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء فى كافة الوزارات والمؤسسات.

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وأضافت الوزارة، أنها تعكف على تقديم العديد من حزم البرامج التدريبية وفقاً للاحتياجات المطلوبة، بل وتتابع تقديم البرامج بتقييم لها وفقًا للمتدربين لمعرفة مدى الاستفادة منها بل والوقوف على الاحتياجات التدريبية لهم.

وفى السياق ذاته، أشارت غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون الإصلاح الإدارى، إلى أن عقد البرنامج التدريبى " التواصل والتناغم مع فرق العمل" جاء بهدف اكساب العاملين مهارات التواصل والتعرف على آليات التواصل الفعال إلى جانب التعريف بماهية الأساليب المتقدمة فى التأثير فى فريق العمل للوصول الى الأهداف الاستراتيجية، بالإضافة الى بناء فرق عمل فعالة للوصول الى التوجهات المستقبلة للحكومات.

ولفتت إلى أن البرنامج تم تنفيذه من خلال 4 مجموعات تدريبية استمرت على مدار أسبوعين حيث استهدف البرنامج حوالى 115 متدربا لكل مجموعة بإجمالى 460 متدربا للمجموعات الأربعة، ممثلين عن الوزارات المختلفة.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبى تضمن العديد من الموضوعات الهامة والتى شملت التواصل من خلال الاتصال الفعال ونموذج الاتصال، الاصغاء الفعال إلى جانب التناغم من خلال التعريف، المعوقات، الممكنات فضلاً عن فرق العمل والورش التفاعلية.