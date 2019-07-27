شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف حالة زواج لمصريين من نساء "عربيات" والسوريات والفلسطينيات فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقاما رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيام نحو 6 آلاف رجلاً مصرياً على الزواج من نساء "عربيات" خلال العام الماضى، حيث شكلت تلك الزيجات 0.7% من إجمالى حالات الزواج خلال عام 2018، والتى بلغت 887 ألف و 315 حالة.

وأظهرت الأرقام الإحصائية، أن السوريات والفلسطينيات، كانوا الأكثر عدد فى الجنسيات غير المصرية التى تزوج منها رجال مصريين العام الماضى، فمن بين إجمالى حالات زواج المصريين من نساء "عربيات"، تزوج 403 مصرى من سورية، تلاها، عدد الزيجات من فلسطينيات والتى بلغت 276 زيجة.

وأشارت الأرقام إلى أن زواج المصريين من غير مصريات، جاء أقله فى الزيجات التى تمت مع نساء كويتيات، حيث بلغ عدد تلك الزيجات 9 حالات فقط، سبقه فى القائمة الأقل عدد لحالات زواج المصريين من "عربيات"، الزواج بنساء ليبيات، بعدد زيجات بلغ 32 زيجة العام الماضى.

Advertisements

كما أشارت الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء حول هذا الإطار، إلى عدد حالات زواج المصريين من سعوديات، والذى بلغ 48 حالة زواج، كما جاءت السودانيات من أعلى حالات الزواج التى تمت العام الماضى بين مصريين ونساء غير مصريات، مسجلة 115 زيجة.

وأوضحت الأرقام الإحصائية، أن حالات زواج المصريين من غير مصريات العام الماضى، تضمنت الزواج من أردنيات بعدد زيجات بلغ 83 زيجة، هذا بالإضافة إلى، 1320 حالة زواج من جنسيات عربية أخرى، و 2430 حالة زواج بين مصريين وأجنبيات "جنسيات غير مصرية وغير عربية".