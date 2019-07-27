تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة..و"العقارات" يتراجع بنسبة 2.9%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، إذ تراجعت 8 قطاعات على رأسها العقارات، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية. وتراجع قطاع العقارات بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.1%، تلاه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، فقطاع البنوك بنسبة 0.7%، ثم قطاعى الاتصالات والتشييد ومواد البناء بنسبة 0.2%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 0.1%. Advertisements فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.5%، ثم قطاع الكيماويات بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، وأخيراً استقر قطاع الموارد الأساسية.

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