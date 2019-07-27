شكرا لقرائتكم خبر عن مستوردى البترول فى اليابان يتوقعون مخاطر ارتفاع النفط الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ متوسط سعر غاز البترول المسال عالميا 0.63 دولار للتر وذلك وفقا لأسعار أواخر شهر يوليو الجارى ،حيث توجد فروق ملحوظة في أسعار غاز البترول المسال بين الدول المختلفة، فتكون الأسعار في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدرة للبترول ، فتكون الأسعار أقل منها بكثير. وذلك وفقا لما ذكره موقع "جلوبال بتروليوم بريس".

وتعود فروق أسعار غاز البترول المسال في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي لغاز البترول المسال ، وحجم الضرائب،حيث تشترى جميع الدول في العالم النفط بذات الأسعار ولكن فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة لغاز البترول المسال.

وذكرت تقارير اعلامية عالمية ،أن مستوردى غاز البترول المسال في اليابان، يتوقعون مخاطر بارتفاع أسعارغاز البترول المسال الأمريكى ، وحدوث شح فى الإمدادات الأمريكية إذا وقع أى تعطل للإمدادات فى الشرق الأوسط.

ونوعت اليابان مصادر غاز البترول المسال على مدى الأعوام الثلاثين الماضية ، عبر زيادة الواردات من الولايات المتحدة، لتقليل الاعتماد على الشرق الأوسط إلى 24 % فى السنة المنتهية فى مارس 2019 من 77 % فى السنة المنتهية فى مارس 1990.

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