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قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 460.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.7%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 407.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13%.

   

وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 308 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 286.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9.1%، وفى المركز الخامس شركة أصول للوساطة فى  الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 280.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 9%.

 

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وجاء فى المركز السادس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 249 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 198.9 مليون جنيه بنسبة 6.4%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 125.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

 

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 121.3 مليون جنيه، و 85.2 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.9%، 2.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

 

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