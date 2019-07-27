شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال أسبوع..سبيد ميديكال فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون ورقة بقيمة قدرها 3.6 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 5 مليون ورقة، بقيمة قدرها 1.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، بحجم تداول بلغ 458 ألف ورقة، وبقيمة 1.3 مليون جنيه.

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وجاءت شركتا الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، والبدر للبلاستيك، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 7500 ورقة بقيمة 8197 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 5000 ورقة بقيمة 2950 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 2.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 3.2 مليون ورقة منفذة على 750 عملية خلال الأسبوع الماضى.