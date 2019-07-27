31.7 مليار دولار مكاسب «ألفابيت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة ألفابيت الأمريكية نسبة أرباح فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين في وول ستريت، وهدأت المخاوف بشأن ضعف نمو عملاق الانترنت.

وأفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأن أرباح ألفابيت، وهي الشركة الأم لعملاق الانترنت جوجل، بلغت 31.7 مليار دولار، بعد استثناء المدفوعات للشركاء. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحاً بقيمة 30.8 مليار دولار.

وأعلنت ألفابيت أيضاً خطة لإعادة شراء أسهمهما من الفئة «سي» بقيمة 25 مليار دولار، وهي أكبر عملية إعادة شراء تقوم بها الشركة على مدى تاريخها.

وحققت ألفابيت نمو كبيرا أيضا في مجال الحوسبة السحابية.

وسجلت مبيعات الدعاية في جوجل نمو بنسبة إجمالية بلغت 16%، في تحسن عن مبيعات الربع الأول من العام الجاري.

(د ب أ)