مصر وأمريكا تعززان تعاونهما في الطاقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

وتنص المذكرة التي وقعها طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري وريك بيرى وزير الطاقة الأمريكي على تعزيز التعاون بين الوزارتين في المجالات المختلفة للطاقة وتوثيق العلاقات المشتركة ودعم التقدم في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتشمل مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون من أهمها تسهيل عملية تبادل المعلومات الفنية والمهارات والمشورة والتجارب ونقل التكنولوجيا والتعاون في مجالات صناعة البترول والغاز من مصادره التقليدية وغير التقليدية خاصة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال تكنولوجيا الفحم النظيف والوقود الحيوي.

كما تنص المذكرة على دعم التعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المنشآت الصديقة للبيئة والشبكات الذكية.

(وام)

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