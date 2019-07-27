الطلب على السندات الخليجية يبدد أزمة ناقلات النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «بلومبيرج» أن أزمة ناقلات النفط في الخليج العربي لم تؤثر في شهوة المستثمرين تجاه سندات المنطقة المقومة بالدولار.

وأضافت أن احتمال قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة، يفوق تصاعد التوترات في المنطقة بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي. كما أدت توقعات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بخفض الفائدة إلى توسيع نطاق السندات ذات العوائد السلبية، الأمر الذي زاد من جاذبية أوراق الدين في المنطقة. وبلغت نسبة عوائد سندات دول مجلس التعاون الخليجي 1.2% هذا السعر، متجاوزة عوائد ديون الأسواق الناشئة التي بلغت 0.5%، وفقاً لمؤشرات بلومبيرج وبنك باركليز، مما يعكس شهوة تجاه الأوراق المالية التي أصدرتها عُمان والبحرين.

وقال أنجاد راجبال، رئيس قسم الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: لا أعتقد أن التحركات في معدلات العوائد تعكس ضوضاء جيوسياسية، والتي زاد توترها، إلا أن المستثمرين لا يتوقعون حدوث أي تدخل عسكري مباشر، مضيفاً: لقد ساهمت سياسات التيسير في البنوك المركزية في تحقيق عوائد قوية في الأسواق الناشئة وأسواق السندات الإقليمية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدراج ديون المنطقة على مؤشرات «جي بي مورجان تشيس» للأسواق الناشئة يعني وجود طلب مستمر على الأوراق المالية في المنطقة، والتي تتمتع بمتوسط تصنيف ائتماني عند درجة (A+). (بلومبيرج)