شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرباح «إيني» 27 % في الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة الطاقة الإيطالية (إيني): إن صافي ربحها المعدل في الربع الثاني من العام انخفض 27% على أساس سنوي، ليخالف التوقعات مع تضرر الشركة من انخفاض أسعار النفط والغاز.

وبلغ صافي الربح المعدل في الربع الثاني 0.56 مليار يورو (624 مليون دولار) ليقل عن متوسط توقعات المحللين الذي قدمته الشركة البالغ 0.95 مليار يورو.

وقالت شركة النفط العملاقة، التي أعلنت عن خفض هدفها السابق للاستثمار البالغ ثمانية مليارات يورو: إنها تتوقع نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام بما يتراوح بين اثنين واثنين ونصف في المئة مع سعر لبرنت عند 62 دولاراً للبرميل وفي ضوء صافي التعاملات بمحفظة الشركة.

(رويترز)

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