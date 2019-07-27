أسهم شركات التكنولوجيا تقود مكاسب «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات أمس الجمعة، وفيما اكتست معظم الأسواق الآسيوية باللون الأحمر، احتمت نظيرتها الأوروبية في المنطقة الخضراء، بدعم من ارتفاع «فودافون» لتشغيل شبكات الهاتف المحمول، وشركة الإعلام «فيفندي»، قادت نتائج جيدة لشركات التكنولوجيا الأمريكية «وول ستريت» إلى الارتفاع.

وفي بورصة نيويورك، غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الجمعة، بعد بيانات النمو الاقتصادي، مع استمرار الكشف عن نتائج الأعمال.

وكشفت بيانات رسمية أمس، عن تباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة بالتقديرات الأولية للربع الثاني من العام الجاري، لكنه تجاوز التوقعات.

وقفز سهم «ألفابت» بأكثر من 8%، بعد أن تفوقت الإيرادات والأرباح على توقعات المحللين خلال الربع الثاني من 2019، كما تجاوزت «تويتر» تقديرات المحللين من حيث عدد المستخدمين والإيرادات، ليرتفع السهم بأكثر من 7%. وعلى العكس تراجع سهم «أمازون» بأكثر من 2%، بعد أن ارتفعت الأرباح الفصلية بأقل من التقديرات.

واستقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 27134 نقطة، في حين ارتفع «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.3% إلى 3012.9 نقطة، وزاد «ناسداك» بنسبة 0.6% إلى 8291.5 نقطة.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، أمس الجمعة، بعد يوم من تراجعها بفعل بيان صادر عن البنك المركزي الأوروبي، حمل لهجة تميل إلى التيسير النقدي لكن دون ما كان متوقعاً، بدعم من ارتفاع فودافون لتشغيل شبكات الهاتف المحمول، وشركة الإعلام فيفندي.

وقدم ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، الخميس، شبه تعهد بتيسير أكبر للسياسة النقدية، ولمح إلى إعادة تفسير لهدف التضخم الخاص بالمركزي الأوروبي، لكن هذا خيب آمال بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون تيسيراً فورياً عبر خفض أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر القياسي للأسهم الأوروبية 0.1%. وزادت أسهم فيفندي 4%، بعد نتائج أعمال جيدة للنصف الأول من العام لمجموعة يونيفرسال ميوزيك التابعة لها، مما عزز احتمال بيع شركة الإعلام الفرنسية العملاقة لأصلها الأكثر قيمة، وقفز سهم فودافون 7.3%، بفضل خطط لنقل عملياتها للهاتف المحمول في عشر أسواق أوروبية إلى شركة جديدة، من المحتمل أن تقوم بإدراجها.

وفي آسيا، انخفض مؤشر «نيكاي» الياباني في ختام تعاملات أمس الجمعة، من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنه تمكن من تسجيل مكاسب أسبوعية، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال الشركات.

وفي ختام تعاملات أمس، تراجع مؤشر «نيكاي» بنحو 0.5 إلى 21658.2 نقطة، وانخفض المؤشر بذلك من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، المسجل في جلسة أمس.

وعلى مدار الأسبوع سجل المؤشر مكاسب بنحو 0.9%، كما زاد مؤشر «توبكس» بنسبة 0.4% عند 1571.5 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا التي قادت المكاسب في البورصة اليابانية في الأيام الأخيرة، وذلك عقب انخفاض نظيرتها في البورصة الأمريكية.

وتراجع سهم «فانوك» و«طوكيو إليكترون» بنحو 1.6%، و1.4%، على الترتيب.

وهبط سهم «نيسان» بنحو 3.2% بعدما كشفت الشركة النقاب عن خطتها لخفض 10% من قوتها العاملة، وانخفاض أرباحها بنحو 95% في الربع الأول من العام المالي الجاري.



سهم «فودافون» يقفز 10%



أعلنت شركة فودافون أنها ستقوم بنقل عمليات تشغيل الهواتف المحمولة في 10 أسواق أوروبية إلى شركة جديدة، من المحتمل أن تطرحها للاكتتاب العام.

وقالت الشركة العاملة في قطاع الاتصالات عبر بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، إن البنية التحتية في أوروبا سيتم فصلها بشكل قانوني إلى شركة جديدة تعرف باسم «تاوركو».

وارتفع سهم فودافون في بورصة لندن بنسبة 9.6% ليصل إلى 144.70 بنس إسترليني، وفي بورصة نيويورك، بدأ السهم التداولات على مكاسب 10%.