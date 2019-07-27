موسم صلالة يستهدف السياحة العائلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صلالة - راشد النعيمي

تشهد المنشآت الفندقية بمحافظة ظفار العمانية إقبالاً من الزوار في موسم الخريف الذي يبدأ من الحادي و العشرين من يونيو إلى الحادي والعشرين من سبتمبر من كل عام كأفضل المواسم السياحية في المنطقة في شهر الصيف، وذلك لاعتدال الطقس في المحافظة، مما يجعل محافظة ظفار الوجهة السياحية الأفضل لما تتمتع به من مقومات طبيعية وحضارية جذابة.

أكد مرهون بن سعيد العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار، أن عدد المنشآت الفندقية التي تهيأت لموسم صلالة السياحي البالغ عددها (35) منشأة فندقية تضم 4 آلاف و(179) غرفة فندقية ‏لاستقبال زوار المحافظة في هذا الموسم من خلال تجديدها خلال الأشهر الماضية استعداداً لموسم الخريف الحالي، من خلال إيجاد مرافق جديدة وصيانة بعضها لتتواكب مع متطلبات الجودة وإضفاء لمسات جميلة على مرافقها السياحية وخدماتها الفندقية، مضيفاً كذلك تبذل المنشآت الفندقية جهوداً كبيرة في الترويج لموسم الخريف عبر مواقعها الإلكترونية وحساباتها في التواصل الاجتماعي خاصة، وأن بعض المنشآت الفندقية تدار من علامات تجارية عالمية تروج لموسم الخريف عبرها، مما يوسع من نطاق الترويج حول العالم، وأشار إلى أن العديد من المنشآت الفندقية تقدم عروضاً ترويجية لجذب الزوار فضلاً عن مشاركة بعضها في المعارض الدولية بمنصات تسهم في التعريف بالمقومات الطبيعية والحضارية بالإضافة إلى الترويج لمنشآتها الفندقية.

وبين العامري على أن تدشين عدد من خطوط الطيران الخليجية رحلات مباشرة إلى محافظة ظفار سوف يساعد على زيادة عدد الزوار من الأسواق السياحية الخليجية، خاصة أنها تشكل نسبة تقدر ب30 في المئة من إجمالي عدد الزوار سنوياً، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تركز على السوق السياحي الخليجي في الترويج لموسم الخريف من خلال المشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والجولات السياحية في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف العامري: إن الجهود التي تبذلها المنشآت الفندقية تتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة السياحة في الترويج لموسم الخريف وغيره في المحافل الدولية و الوسائل الإعلانية والمواقع الإلكترونية.

وأشار العامري إلى أن وزارة السياحة تروج لموسم الخريف بمحافظة ظفار في المعارض السياحية الدولية كأحد الوجهات السياحية الرئيسية على مدار العام، خاصة في أسواق السياحية الخليجية لتعزيز السياحة العائلية، وتسعى الوزارة من خلال افتتاح مكتب تمثيل سياحي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتب التمثيل السياحي بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للتركيز أكثر على الأسواق السياحية الخليجية وزيادة الأنشطة الترويجية للسياحة في السلطنة.

وأوضح العامري أن الطيران العماني كذلك يسهم في الترويج لموسم الخريف من خلال العروض الترويجية بالتعاون مع المنشآت الفندقية بالمحافظة، لكي يقيم السياح عدداً من الليالي بأسعار مخفضة ومع بعض المزايا التفضيلية، وذلك في إطار مسؤوليته للترويج عن الوجهات السياحية في السلطنة باعتباره الناقل الوطني للسلطنة.

وأشاد مدير عام السياحة بمحافظة ظفار بالجهود التي تبذلها بلدية ظفار في الترويج لموسم الخريف في داخل السلطنة وخارجها من خلال مهرجان صلالة السياحي وما يمثله من قيمة كبيرة في جذب الزوار لما يتضمنه من فعاليات متنوعة وترفيهية وتراثية جذابة، تسهم في إضفاء الجانب الترويحي للزوار بجانب استمتاع السياح بالمقومات السياحية والحضارية بالمحافظة.

وقال العامري: إن إضافة 9 منشآت فندقية جديدة للقطاع السياحي بمحافظة ظفار هذا العام، سيعمل على رفد القطاع السياحي واستيعاب زيادة الحركة السياحية المتنامية عاماً بعد الآخر فوق مؤشرات النمو، بحيث يتوازن العرض مع الطلب بما يسهم في تجويد الخدمات السياحية.

وأكد مسؤولو المنشآت الفندقية بمحافظة ظفار أن الحجوزات للموسم السياحي من داخل السلطنة وخارجها مبشرة وأن الطلبات تتوالى على الفنادق لإجراء الحجوزات خاصة في شهري يوليو وأغسطس وأن معدلات الإشغال سوف ترتفع خلال الفترة القادمة مع تدفق الزوار إلى المحافظة للاستمتاع بموسم الخريف. وقال يزن أبوعواد مدير عام التسويق بفندق إنترسيتي صلالة، إن الفندق على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفه لخريف 2019م، وقام بتحديث العديد من الخدمات الفندقية لضمان رضا النزلاء بنسبة 100 ٪. ويحتوي الفندق على 70 غرفة، تحتوي كافة سبل الراحة الذي يحتاجها النزيل خلال إقامته.

وقال هشام يوسف مدير إدارة المبيعات والتسويق بفندق ميلينوم: إن الفندق يقدم العديد من البرامج السياحية الهادفة إلى إثراء تجارب الزوار لموسم الخريف، وتنظيم زيارات إلى وادي دربات و حصن طاقة وعين أرزات وغيرها من المعالم الطبيعية و التراثية بمحافظة ظفار، وتوقعت بأن تتجاوز نسبة الحجوزات 75% في المتوسط في الفترة المقبلة.

وأضاف: إن الفندق أطلق حملات تسويقية رقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستهدف جذب أكبر عدد من السياح، ونشر إعلانات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.