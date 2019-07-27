شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تؤكد مكانتها في الأعياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتبر كوريا الجنوبية واحدة من أكثر الوجهات المفضلة بالنسبة إلى المسافرين من منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكل وجهة مثالية خلال موسم الصيف والأعياد، لما فيها من معالم استثنائية وجبال خضراء جميلة، ومدن مفعمة بالحيوية.

ويمكن للمسافرين التعرف إلى عاصمة التكنولوجيا المزدهرة سيؤول، بما فيها من مواقع تاريخية مميزة، أو زيارة مدينة بوسان الساحلية الجميلة المحاطة بالجبال والشواطئ، أو الاسترخاء والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الساحرة لجزيرة جيجو.

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