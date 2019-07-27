31 يوليو آخر فرصة لتقديم طلبات المشاركة في «فيوتشريزم 2019»

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مع اقتراب موعد إغلاق باب تسجيل المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم»، تجدد دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، «دبي للسياحة»، دعوتها للشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم لتقديم طلبات المشاركة قبل يوم 31 يوليو/ تموز 2019. ويهدف برنامج فيوتشريزم إلى المساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للشركات التكنولوجية الناشئة في مجال السفر والسياحة التي تسعى إلى التطور والتوسع في مجالها.

وكانت «دبي للسياحة» وبالتعاون مع «أكسنتشر»، أعلنت مطلع الشهر الجاري عن فتح باب قبول طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من مسابقة برنامج «فيوتشريزم» Futurism، وقد أبدت العديد من الشركات الناشئة حول العالم اهتماماً كبيراً بالمشاركة، وتم حتى تاريخه استلام أكثر من 100 عرض مبتكر. وتحظى دورة العام 2019 من المسابقة بدعم مجموعة من الشركاء والمستثمرين من قطاعات مختلفة، من بينها الضيافة والطيران والذكاء الاصطناعي والاستثمار والتقنيات والنقل، وعلى رأسها «جموعة سيرا» كشريك استراتيجي، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، و مجموعة طيران الإمارات، وفنادق أكور. كما رحب برنامج «فيوتشريزم» بالمزيد من الشركاء الداعمين المحليين والعالميين، وفي مقدمتهم، مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وشركة شروق للاستثمارات، وومضة، وشركة «ميدل إيست فينشور بارتنرز»، ومايكروسوفت، وأمازون، ودينتوس، ألتريكس، وكريم.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): يستوحي برنامج «فيوتشريزم» أفكاره من مبادرة 10X التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير استراتيجيات ومشاريع تساهم في تمكين دبي من التفوق على مثيلاتها من المدن العالمية الأخرى بعشر سنوات على الأقل. ونحن في «دبي للسياحة» مصممون على تعزيز مبادرة «فيوتشريزم» التي تعد منصة ممتازة للشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم للحصول على الكثير من المزايا والحوافز، إضافة إلى الدعم والاستشارات التي تمكنهم من تحقيق النجاح والنمو.

من جهته، قال عبدالله بن ناصر الداوود، الرئيس التنفيذي ل«مجموعة سيرا: إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في برنامج «فيوتشريزم» الذي تنظمه «دبي للسياحة»، والذي يؤكد جهود دبي المركزة لدفع جهود الابتكار التقني في قطاع السفر والسياحة. وسيكون شبابنا المهتمون بالتقنيات المحور الرئيسي لهذه المبادرة الواعدة، والتي ستشجع الشركات الناشئة على تقديم أفكار مبتكرة لتعزيز تجربة الزوار. وكمؤسسة ملتزمة بتبني التقنيات الرقمية المتقدمة، نرى أن المشاركة في البرنامج تعتبر فرصة لرعاية مواهبنا الشابة، واحتضان الأفكار التي من الممكن جداً أن تضيف قيمة كبيرة إلى أعمالنا.

وستقوم لجنة تحكيم تضم خبراء في التقنيات، إلى جانب مسؤولين من «دبي للسياحة» وأيضاً ممثّلين عن شركائها في القطاع باختيار أفضل 10 شركات ناشئة من إجمالي عدد المشاركات التي سيتم فرزها، حيث ستخضع الشركات العشر المتأهلة لبرنامج مكثّف مدته 6 أسابيع، يتضمن مخيماً للتأهيل والتسريع، ومقابلة شركاء القطاع والحصول على استشارات من متخصصين. وخلال تلك المرحلة، سيتم منح كل شركة متنافسة فرصة إتمام مشروعها بدعم من «دبي للسياحة»، و«مجموعة سيرا»، وأتلانتس النخلة، ومجموعة إعمار للضيافة، ومجموعة طيران الإمارات، وفنادق أكور، إضافة إلى الشركاء الداعمين.

وستعلن «دبي للسياحة» اسمي الشركتين الفائزتين في المركزين الأول والثاني اللتين ستحصلان على جائزة مالية بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى المزايا أخرى تتضمن، إصدار ترخيص وتأشيرات عمل في دبي، إلى جانب توفير مكاتب حاضنة لها في الإمارة، وفرص للحصول على تمويل استثماري.