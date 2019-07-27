«البترول الكويتية العالمية» تستحوذ على 67 محطة في إسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئیس التنفیذي لشركة البترول الكویتیة العالمیة نواف الصباح: إن الشركة تتخذ الخطوات؛ لتعزیز مكانتها في أوروبا، وتنمیة أنشطتها بقطاع التجزئة في الخارج وفقاً لخطة استراتیجیة مدروسة.

جاء ذلك في حدیث نواف لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) مساء الخميس على هامش عملیة شراء الشركة 67 محطة بیع بالتجزئة من شركة (ساراس إینیرجیا) الإسبانیة.

وأضاف نواف، في المقابلة التي نشرتها «كونا»، أمس الجمعة، «إن عملیة الاستحواذ الجدیدة تزید محطات الشركة من 10 مملوكة حتى الآن إلى 77 محطة في إسبانیا» مؤكداً إن إسبانیا تمثل مركزاً للنمو ضمن استراتیجیة الشركة في أوروبا.

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتي لتعزیز نمو شركة البترول الكویتیة العالمیة (كي بي آي) التي تملك أكثر من 4700 محطة، تحمل شعار (كیو ایت) في أوروبا، التي تتطلع الشركة إلى تعزیز مكانتها فیها، ولاسیما الدول التي تمثل فیها مركز قوة؛ مثل: إیطالیا وبلجیكا وهولندا ودول شمال غرب أوروبا.

وأعرب عن أمله في مواصلة النمو في الدول التي توفر فرصاً واعدة، وتكون ضمن إطار استراتیجیة الشركة، مبیناً أن المحطات الجدیدة التي سترفع جمیعها شعار (كیو ایت) بحلول شهر دیسمبر/‏كانون الأول المقبل؛ ستوفر خدمة شحن السیارات الكهربائیة؛ وذلك ضمن إطار حرص الشركة على منح العملاء كافة الفرص والخدمات؛ لتزوید سیاراتهم بالطاقة.

وأوضح: إن عدداً كبیراً من العملاء طلبوا أن تكون محطات (كیو ایت) التي یرتادونها مزودة بالوقود التقلیدي إلى جانب الشحن الكهربائي، الذي سیدعم السوق الأساسیة التي هي التزوید بالوقود.

وبالحدیث عن استراتیجیة شركة البترول الكویتیة العالمیة، قال نواف الصباح: إنها تقوم على ركیزتین أساسیتین؛ إذ تتجسّد الأولى في نمو العملیات في أوروبا، ورفع عدد محطات التزوید بالوقود مع دعم تلك المحطات بخدمات غیر نفطیة.

وأفاد بأن الشركة المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة البترول الكویتیة تقوم أیضاً بدعم سیاستها النفطیة، وتسویق النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولیة في المستقبل التي ستصدر من المصافي الكویتیة؛ بعد اكتمال المشاریع العملاقة التي تقوم بها شركة البترول الوطنیة الكویتیة، لافتاً إلى أن النفط الخام یتم تسویقه عن طریق مصفاة الشركة في فیيتنام، وأخرى جدیدة تحت الإنشاء في سلطنة عُمان. (د ب ا)