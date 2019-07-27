شكرا لقرائتكم خبر عن محبو الرياضة على موعد مع أنشطة لياقة بدنية وترفيهية خلال الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يحمل صيف دبي معه العديد من المفاجآت التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات؛ حيث تشهد مفاجآت صيف دبي بدورتها الثانية والعشرين، العديد من العروض الترويجية والفعّاليات الترفيهية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، والتي تهدف إلى تمكين الزوّار والمقيمين من الحفاظ على نشاطهم وصحتهم، وفي نفس الوقت الاستمتاع بأوقاتهم خلال فصل الصيف. ومن أهم الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تشهدها مفاجآت صيف دبي 2019:



تزلّج على الجليد

ترحّب حلبة دبي للتزلّج في دبي مول بالزوّار والمقيمين من جميع الأعمار للاستمتاع بالتزلّج على الجليد في أجواء لطيفة بعيداً عن حر الصيف، ويمكن الحصول على تخفيض بمقدار 50% على بطاقات الدخول مع بطاقة دبي الكبرى، وذلك عند شراء بطاقات الدخول عبر الإنترنت.



سافر إلى المستقبل مع «هب زيرو»

يمكن لحاملي بطاقة سيتي ووك الصيفية الدخول إلى هب زيرو والاستمتاع بعالم من ألعاب الفيديو والتجارب التفاعلية ومناطق التسلّق، وغيرها من الألعاب والنشاطات المتنوعة، يتوفر هذا العرض حتى 3 أغسطس.



طوّر مهاراتك في الرماية بأسعار أقل

يقدم نادي جبل علي للرماية الفرصة لمحبي الرماية من مختلف المستويات لتطوير مهاراتهم بأسعار أقل خلال الصيف؛ حيث يقدم النادي تخفيضاً بمقدار 30% على جلسات الرماية في الميادين الداخلية والخارجية.



تخفيضات من نادي الإمارات للجولف

استمتع بممارسة رياضة الجولف خلال الصيف بأسعار أقل؛ حيث يقدم نادي الإمارات للجولف تخفيضاً بمقدار 60 في المئة عند الحجز عن طريق الإنترنت حتى 15 سبتمبر.

ويضم النادي عدداً من الملاعب الرائعة مثل ملعب «المجلس» وملعب «فالدو»، كما يستقبل اللاعبين ليلاً للاستمتاع باللّعب على 18 حفرة أو 9 حفر.



تدريب عالي الكثافة للياقة أفضل

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غيّر حياتك واحصل على لياقة أفضل مع نادي F45 Training، والذي يختص في التدريبات المتواترة عالية الكثافة. سجّل الآن في فرع النادي في مرسى دبي عن طريق الإنترنت واحصل على أسبوعين مجاناً مع كل عضوية لمدة سبعة أشهر.



سابق الأمواج على متن ال«جيت سكي»

انطلق في مغامرة بحرية واستمتع بمشاهدة أهم معالم المدينة من البحر مع جيت سكي دبي؛ حيث يمكنك قيادة ال«جيت سكي» ضمن مجموعة مع دليل، وتقدم الشركة تخفيضات تتراوح ما بين 5 - 30% على الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت، ويعتمد التخفيض على طول مدة الرحلة.



تحدى نفسك وأصدقائك مع «اسكيب هانت»

اكتشف الأدلة المحيطة بك لتعثر على طريق الخروج مع اسكيب هانت، والذي يقدم تخفيضاً بمقدار 25% من الأحد إلى الأربعاء خلال الصيف.



اقفز من قمة برج وحلّق في سماء دبي

ارفع مستوى الأدرينالين في جسمك وحلّق فوق مرسى دبي مع إكس لاين دبي، أطول مسار انزلاقي في المدينة، ويمكّن عشّاق الإثارة الحصول على تخفيض بمقدار 60% على الحجوزات الفردية والجماعية.



رحلة خاصة على طائرة جايروكوبتر

حلّق فوق جزيرة نخلة الجميرا وبرج العرب في رحلة خاصة على متن طائرة جايروكوبتر من سكاي هب، سكاي دايف دبي.



مغامرات غير محدودة مع إتش كيو

عشاق المغامرات على موعد مع عرض رائع خلال الصيف من أدفينتشر زون- مغامرات إتش كيو في تايمز سكوير سنتر وغاليريا مول؛ حيث يمكن الحصول على بطاقة دخول غير محدود لمدة شهر، وسيحصل حامل البطاقة على قسائم شرائية بقيمة 599 درهماً، ويستمر هذا العرض لغاية 31 أغسطس. تضم أدفينتشر زون الكهوف وحديقة تزلّج ومسار دراجات ومسار انزلاقي وحديقة ترامبولين وجدار التسلّق، وغيرها من المغامرات الداخلية.