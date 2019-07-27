3854 منفذاً مرخصاً لبيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

بلغ إجمالي عدد منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك «SIM» المرخصة من قبل «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على مستوى الإمارات 3854 منفذاً، منها 805 منافذ، تم ترخيصها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، التي حصلت عليها ”الخليج 365”، بلغ عدد منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك في العاصمة أبوظبي 1120 منفذاً ودبي 1273 والشارقة 726 وعجمان 357 ورأس الخيمة 186 والفجيرة 131 وأم القيوين 61 منفذاً.

وذكرت «الهيئة» أن الحصول على رخصة لبيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة يخضع لاشتراطات محددة نظمها القانون الاتحادي رقم «3 لسنة 2003» في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، ويستلزم الحصول على رخصة بيع شرائح الهاتف المتحرك الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي من الجهات المعنية في الدولة مثل: وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في الدولة.