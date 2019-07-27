شكرا لقرائتكم خبر عن 3854 منفذاً مرخصاً لبيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد
بلغ إجمالي عدد منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك «SIM» المرخصة من قبل «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على مستوى الإمارات 3854 منفذاً، منها 805 منافذ، تم ترخيصها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، التي حصلت عليها ”الخليج 365”، بلغ عدد منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك في العاصمة أبوظبي 1120 منفذاً ودبي 1273 والشارقة 726 وعجمان 357 ورأس الخيمة 186 والفجيرة 131 وأم القيوين 61 منفذاً.
وذكرت «الهيئة» أن الحصول على رخصة لبيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة يخضع لاشتراطات محددة نظمها القانون الاتحادي رقم «3 لسنة 2003» في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، ويستلزم الحصول على رخصة بيع شرائح الهاتف المتحرك الحصول على ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي من الجهات المعنية في الدولة مثل: وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية في الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3854 منفذاً مرخصاً لبيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.