اليابان تعتزم شطب كوريا الجنوبية من قائمة التجارة التفضيلية يوم الجمعة المقبل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير إعلامي ياباني أمس الجمعة، أن طوكيو تعتزم شطب كوريا الجنوبية من قائمة تضم الدول التي تتمتع بمزايا تجارية تفضيلية مع اليابان، في أحدث تطور في النزاع المتصاعد بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن طوكيو تعتزم شطب سيؤول من القائمة التي تسمح لها بشراء منتجات يمكن إعادة استخدامها لأغراض عسكرية، وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء الياباني مقرر يوم الجمعة المقبل، الثاني من آب/‏‏أغسطس. ويبدأ سريان القرار في وقت لاحق الشهر المقبل.

وكانت اليابان شددت الشهر الماضي الإجراءات الخاصة بتصدير مواد تستخدم في صناعة شرائح الذاكرة والشاشات الإلكترونية إلى كوريا الجنوبية، وتقول طوكيو إن العلاقة بين الدولتين «قوضت بشكل كبير».

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان، إن القرار الذي اتخذته طوكيو الشهر الجاري له دوافع سياسية وطالبت اليابان بإلغاء هذه الإجراءات. كما تقدمت سول بشكوى ضد طوكيو أمام منظمة التجارة العالمية.

(د ب أ)