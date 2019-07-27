«ستار لايف ستايل»: دبي وجهة إثراء المحتوى البصري على إنستجرام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موقع «ستار لايف ستايل» إن دبي تعتبر من أبرز الوجهات العالمية لالتقاط صور جميلة ومميزة ومشاركتها عبر منصة «إنستجرام»، موضحاً أن المدينة هي موطن للكثبان الرملية الذهبية وناطحات السحاب الشاهقة والبراقة والمواقع التاريخية والمياه الفيروزية الصافية.

وأضاف الموقع أن دبي تعتبر موطناً لبعض المعالم الأكثر تصويراً في العالم، بما فيها حي الفهيدي التاريخي الذي يتميز بهندسته المعمارية المحلية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وإطار دبي الذي يبلغ طوله 150 متراً والواقع بين الجانبين التاريخي والحديث في دبي.

كما تضم الوجهات الجاذبة للمصورين شاطئ «لامير»، الواجهة البحرية الأجمل في دبي، والذي يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه المتنوعة، إضافة إلى مدينة جميرا المحاطة بالمباني المشيدة على نظام الهندسة المعمارية التاريخية.

ولا تكتمل رحلة أي شخص إلى دبي، إلا بعد زيارة برج خليفة، أحد أكثر المباني التي يتم تصويرها ومشاركتها على «إنستجرام»، حيث يعد البرج الأكثر تميزاً في أفق دبي.