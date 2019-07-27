زغرب.. مزيج الرومان والأسلوب الأوروبي الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بماضيها المدهش، توفر كرواتيا جمالاً طبيعياً ساحراً وموقعاً مثالياً في وسط أوروبا، ولذلك تتصدر قائمة اهتمامات المسافرين حول العالم، فمدنها تمنحك نزهات فريدة سيراً على الأقدام في شوارع بديعة مشمسة ووسط مناظر شاطئية تعطرها روائح المأكولات الشهية.

تمتلك كرواتيا ثقافة مدهشة بفضل إرثها المتنوع. فحكاية التاريخ المضطرب لهذه البلاد يرويها أسلوب عمارتها الذي يعد خليطاً من مباني البندقية والمباني الرومانية والباروكية والنابوليونية التي تكشف عن التأثيرات الأوروبية والولاءات التي شكلت هذا المكان الشهير.

زغرب بدورها تمتلك ثروة من التاريخ العريق يعود إلى كونها من المدن الرومانية، وأول ما أطلق عليها زغرب كان عام 1094. في البداية انقسمت إلى مدينتين منفصلتين، كليرجي وكاتدرائية زغرب، اتحدتا على يد بان جوزيب والذي سمي على اسمه ميدان في المدينة، وعندما كانت زغرب تتبع يوغسلافيا كانت تعتبر من أهم المدن، وبعد حل يوغسلافيا أصبحت زغرب عاصمة كرواتيا.

تتيح الرحلات إلى زغرب إمكانية الوصول إلى المتنزهات الوطنية ومنتجعات التزلج والكثير غير ذلك في كرواتيا. تأخذ الرحلات إلى زغرب المسافرين من عشاق الفعاليات الثقافية إلى مدينة ساحرة؛ حيث تنتشر فيها المقاهي الوادعة والمطاعم المملوكة للسكان المحليين على امتداد الشوارع المزدحمة التي تعود إلى القرون الوسطى. من الجزء التاريخي للمدينة الواقع في الضواحي السكنية إلى مركزها الزاخر بالمعالم السياحية، تجسد المدينة الأسلوب الأوروبي الجديد.

وخلال أشهر الصيف، يمكنك الانطلاق إلى المناطق الواقعة خارج العاصمة لاستكشاف المتنزهات الوطنية البديعة والسير على الأقدام في الجبال. كما يمكنك أيضاً قضاء عدة أيام في المدينة للتمتع بمعالمها الثقافية مثل متحف الفن المعاصر الذي يتعين عليك زيارته، ثم التوجه إلى الشاطئ الدلماسي لكرواتيا؛ حيث ستجد مدينة سبليت بديعة الجمال. ومن هناك، يمكن استبدال السيارة بأن تستقل عبارة بحرية إلى جزيرة هفار أو جزيرة براك للتمتع بأجواء البحر الأدرياتيكي.

ولا يتعين عليك تفويت فرصة زيارة مدينة دوبروفنيك عند زيارتك لكرواتيا. فهي مدينة ساحرة وزاخرة بعبق التاريخ، كما أن أسلوب العمارة الغريب للمدينة القديمة المسورة سوف يسترعي انتباهك ويضمن التقاطك للكثير من الصورة خلال عطلتك.

لا تشكل زغرب مجرد وجهة للعطلات الصيفية. ففي الأشهر الباردة، توفر المتاحف العديدة ملاذا للتحفيز الذهني، بينما يبعد منتجع التزلج في قمة سليمي الواقعة في جبل ميدفيدنيسا مدة عشرين دقيقة بالسيارة عن المدينة. وتنتج القرى التقليدية الواقعة على سفح الجبل بعضاً من أفضل خبز الزنجبيل الذي يمكنك تذوقه.

وبينما يمكن للمسافرين من رجال الأعمال الذين لديهم اهتمام بالشركات التكنولوجية الناشئة انتهاز الفرص المتوفرة في زغرب أيضاً. فجميع الشركات والمؤسسات الإعلامية والعلمية الكرواتية الكبرى لها مقرات في هذه المدينة.



أنشطة في المدينة



اركب القطار الجبلي المائل، هذا المسار الذي يبلغ طوله 66 متراً يربط شارع إليكا (دونيي غراد) مع ستروسمايروفو شيتاليشته (متنزه ستروسماير) إلى الشمال (غورني غراد) - والذي كان فيما مضى الطريق الأكثر ازدحاماً في زغرب. قد يكون أقصر ركوب لعربة قطار في العالم، ولكن لا بد من ذلك عند زيارة زغرب.

وينصح السائح بزيارة متحف العلاقات المكسورة، فهذا المتحف الساخر قليلاً يحكي قصص الرومانسية الفاشلة من خلال مجموعة من التحف، التي تبرع بها عشاق منبوذون يشعرون أن هذه المواد تمثل علاقاتهم العاطفية المكسورة. المعرض مقنع للغاية وبشكل غريب، وهناك أيضاً مقهى في الموقع حيث يمكنك الانغماس والتلذذ بما يقدمه.

وانضم إلى السكان المحليين في ممارسة السباحة المنعشة في بحيرة يارون خلال الصيف. يمكن لعشاق الأدرينالين الاستمتاع بالرياضات المائية العديدة المتوفرة، أو إذا كنت تفضل البقاء جافاً، فإن الشاطئ المليء بالحصى الملساء محاط بمسارات ركوب الدراجات. تقع في الجزء الجنوبي من زغرب، وتعرف بحيرة يارون باسم «بحر زغرب».



أماكن الإقامة



يقع «آرت هوتيل لايك» بمثالية وسط زغرب، ويحتضن هذا الفندق الصغير المعاصر الألوان في ديكوراته. إذا كنت تستطيع الاستغناء عن بعض وسائل الراحة (مثل المصعد)، يشكل آرت هوتيل لايك قاعدة ممتازة يمكن من خلالها استكشاف زغرب.

أما «سوانكي مينت هوستل»، فيعرف كواحد من أكثر النزلات ودية في المدينة، يرحب سوانكي مينت هوستل معاً بالمسافرين الوحيدين والمسافرين في مجموعات. الأجواء مسترخية، مع ديكور صناعي حضري، وهنالك غرف خاصة إلى جانب غرف النوم.

كذلك، ينضح فندق اسبلاناده بسحر العالم القديم، من واجهته الفخمة إلى ديكوره الداخلي من طراز آرت ديكو. يعود تاريخ هذا الفندق الفاخر ذو الخمس نجوم إلى العام 1925، وهو مكان مثالي للإقامة إذا كنت تريد خدمة شخصية ومناطق محيطة جميلة. حتى إن لديهم برنامج خدمات للكلاب يسمى «كلب مهم جداً».

Advertisements



وجهات كرواتية



هناك الكثير من الأماكن المدرجة على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي التي تمنحك الإلهام في كرواتيا، إذ إن مدينة دوبروفنيك المسورة مدرجة بأكملها في هذه القائمة. فتمتع بمشاهدة أسطح المباني الفخارية في مدينة دوبروفنيك التي تعود إلى القرون الوسطى والشوارع المتعرجة لجزيرة هفار الزاخرة بالنشاط والحيوية. وإذا كنت تبحث عن الجمال الطبيعي، ما عليك سوى السفر إلى الجنوب الغربي لزغرب باتجاه متنزه بحيرة بليتفيسي الوطني الذي يتضمن ما لا يقل عن 16 بحيرة ساحرة. ويمكنك استكشاف هذه البحيرات سيراً على الأقدام، أو يمكنك استقلال عبارة مائية إذا لم يكن لديك متسع من الوقت.

كما أن الجروف الكلسية الوعرة للشريط الساحلي الكرواتي تحاذيها شواطئ رملية تتيح لك قضاء يوم مثالي على الشاطئ. ويمكنك استكشاف شاطئ دلماسية، ثم الإبحار إلى إحدى الجزر الوادعة التي يصل عددها لنحو 1200 جزيرة تنتشر فوق البحر الأدرياتيكي المتألق. ويمكن الوصول إلى جميع هذه الجزر بما فيها لوكروم ومليت بسهولة متناهية.

ويمكن لعشاق الغوص محبي المغامرات استكشاف متاحف عالم ما تحت الماء على مقربة من الشاطئ. إذ يوجد عدد لا حصر له من السفن الغارقة التي استقرت في المياه المتلألئة التي تحيط بكرواتيا، رغم أن أكثرها جذباً للاهتمام هي سفينة بارون غاوتش.

وفي زادار، يمكنك استكشاف نظام صوتي فريد يقع بالقرب من البحر يعرف باسم «الأرغن البحري» يستخدم حركة المياه لإنشاء الإيقاعات الموسيقية.



عرض الإمارات للعطلات إلى زغرب



قدم مكتب الإمارات للعطلات عروضاً للسفر والإقامة في زغرب، كرواتيا، ابتداءً من 4082 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. وللحصول على العرض يجب الحجز والسفر قبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. يغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 3 ليال في فندق ويستن زغرب (5 نجوم)، بما في ذلك وجبة الإفطار وضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، بالإضافة إلى 20% أميال سكاي واردز إضافية.



أشهر الأطعمة



عندما تكون في زغرب لا بد لك أن تنغمس في غابليك، وهو النسخة الكرواتية من الوجبات السريعة. في وقت الغداء، العديد من المطاعم في كرواتيا تقدم نسخاً أرخص من أطباقها الانتقائية في قائمتها، ويقوم هذا المطعم المحلي بذلك بشكل رائع، حيث يجمع المكونات الموسمية لتحضير وجبات بسيطة.

أما كروشولا، فهو مطعم للمأكولات البحرية يوقع على زاوية تيسلينا وبريرادوفيشيفا، وهو على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من منطقة الحياة الليلية الرئيسية، لكنه كان قد افتتح قبل افتتاح الحانات العصرية بوقت طويل. يختص مطبخه بالأخطبوط، لكن الريسوتو الأسود (كرني ريزوت) ممتاز أيضاً.

ولا يمكنك زيارة كرواتيا دون تجربة شتروكلي، وهو منتج محلي يتكون من عجين مملوء بالجبن الريفي التقليدي والقشطة الحامضة. يشاد بهذا المكان عادة على أنه أفضل مطعم شتروكلي في زغرب. المنتجات الكلاسيكية مملوءة بالسبانخ، لكن سيحب عشاق الحلويات المنتجات المملوءة بالفواكه.