شهية المستثمرين تقود الأسهم لاختراقات مهمة بدعم النتائج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أضافت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية جديدة، مع انفتاح شهية المستثمرين على عدد كبير من الأسهم، وأبرزها العقار والبنوك، في ظل ارتفاع المعنويات جراء النتائج القوية للشركات، والاتفاقيات الإمارات - الصينية، التي قفزت بمؤشر سوق دبي 3.17% نقطة، وكذلك سوق أبوظبي بنسبة ارتفاع 3.25%.

وجاء الدعم في السوقين مع ضخ الأجانب (غير العرب) صافي استثمار خلال أسبوع بقيمة 490 مليون درهم (330 مليون درهم في أبوظبي، و160 مليون درهم في دبي). كما عززت المحافظ الاستثمارية من مشترياتها بصافي استثمار بلغ 540.47 مليون درهم كمحصلة شراء.

حصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.67 مليار درهم، توزعت على 1.37 مليار درهم في دبي، و1.3 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.6 مليار سهم، توزعت بواقع 1.1 مليار سهم في دبي، و565.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر 27.8 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً أسبوعياً، عند مستوى 5387.77 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 2.96% بدعم من ارتفاعات «أبوظبي الأول» 3.08%، و«أبوظبي التجاري» 3.89%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.94%.

وزاد قطاع العقار بنسبة 10.34% بفعل ارتفاع سهم «الدار» 10.8%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.02%.

وصعد قطاع الاتصالات 2.65% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الطاقة 4.17% نتيجة صعود «دانة غاز» 8.32%، مع استقرار «أدنوك للتوزيع».

وصعد قطاع الاستثمار 3.76%، مع ارتفاع «إشراق» 6.02%، و«الواحة كابيتال» 2.97%.

سوق دبي

من جهته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي عند مستوى 2850.69 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 6.2% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» 6.95%، و«إعمار مولز» 7.14%، و«إعمار للتطوير» 5.68%، و«ديار» 2.11%، «أرابتك» 1.14%.

وزاد قطاع البنوك 1% بفعل ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 1.16%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.86%، و«جي أف إتش» 1.42%.

وصعد قطاع الاستثمار 3.5%، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.47%، و«سوق دبي المالي» 10.38%، و«شعاع كابيتال» 7.1%.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 2.7%، بعد ارتفاع «العربية للطيران» 2.78%، و«أرامكس» 3.09%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات الأسبوعية في سوق دبي، بقيمة 266.24 مليون درهم، مغلقاً عند 5.23 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي»، بسيولة بقيمة 185.3 مليون درهم، وأغلق عند 5.24 درهم، ثم سهم «جي أف إتش» بسيولة بلغت 117.7 مليون درهم، مغلقاً عند 0.93 درهم.

التداولات

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة سهم «أبوظبي التجاري» بقيمة 250.15 مليون درهم، وأغلق عند 9.09 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 205.6 مليون درهم، مغلقاً عند 16.08 درهم، ثم سهم «الدار» مستقطباً 202.6 مليون درهم من إجمالي السيولة، مقفلاً سعره عند 2.36 درهم.

وفيما يتعلق بالأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي خلال أسبوع، جاء بالمركز الأول سهم «العالمية القابضة» بنسبة ارتفاع 29.45% مغلقاً عند 2.11 درهم، تلاه سهم «الدار» بارتفاعه 10.8 درهم، وأغلق عند 2.36 درهم، ثم سهم «دانة غاز»، وزاد 8.32% عند 1.08 درهم.

وعلى العكس، انخفض سهم «رأس الخيمة للتأمين» بنسبة 5% مغلقاً عند 2.85 درهم، تلاه من حيث الانخفاض سهم «القدرة القابضة» بنزوله 4.11% إلى 0.911 درهم، ثم سهم «طاقة»، وتراجع 3% إلى 0.764 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم في سوق دبي، سهم «الاستشارات المالية الدولية»، وارتفع بنسبة 26% مغلقاً عند 0.252 درهم، تلاه سهم «دبي للمرطبات»، وزاد بنسبة 14.97% إلى 8.91 درهم، ثم سهم «السلام السودان» صاعداً بنسبة 11.34% ومغلقاً عند 1.08 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «أجليتي»، متراجعاً بنسبة 9.58% ليغلق عند 5.76 درهم، تلاه سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»، بنسبة تراجع 8.86% إلى 3.6 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان»، ونزل 4.29% ليغلق عند 0.468 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب غير العرب، نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 490.2 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل،بصافي استثمار بلغ 490.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 60.18 مليون درهم محصلة بيع العرب، و29.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و400.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي فقط، اتجه الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 160.2 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 160.2 مليون درهم محصلة بيع، منها 33.76 مليون درهم محصلة بيع العرب، و35.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و90.75 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

أما في سوق أبوظبي، كان التوجه الشرائي للأجانب غير العرب والخليجيين، بصافي استثمار بلغ 336 مليون درهم محصلة شراء، منها 330 مليون درهم محصلة شراء الأجانب غير العرب، و5.98 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 336 مليون درهم محصلة بيع، منها 26.4 مليون درهم محصلة بيع العرب، و309.55 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

الأجانب

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الدار العقارية»، و«إعمار العقارية»، و«العالمية القابضة»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«دانة غاز»، و«سلامة للتأمين»، و«أرابتك».

المحافظ

بدورها، ضخت المحافظ الاستثمارية صافي استثمار بقيمة 540.47 مليون درهم كمحصلة شرائية، منها 348 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و192.37 مليون درهم محصلة شراء في دبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 540.47 مليون درهم محصلة بيع، منها 348 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و192.37 مليون درهم محصلة بيع في دبي.