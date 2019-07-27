شكرا لقرائتكم خبر عن لوزان تستقطب الخليجيين في موسم الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستقطب مدينة لوزان السويسرية المزيد من الزوار الخليجيين في الصيف لهذا العام. وقالت هيئة سياحة لوزان: إن الأغلبية هم من السعودية والإمارات والكويت والذين يستمتعون بالعروض والباقات المميزة لقضاء أجمل العطلات الصيفية.
وقال والتر لوزر، مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان: «تقدم مدينة لوزان كل ما يلزم لإجازة لا تنسى، ونحن نوفر للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي كل وسائل الراحة طوال الصيف».
وأضاف قائلاً: «إن فنادق لوزان هي الوجهات المثلى للسياح والمقيمين، وتتضمن طيفاً من الغرف والمرافق الحديثة التي تلبي مختلف الأهداف، ابتداءً من الاجتماعات الصغيرة، والفعاليات، والإقامات العائلية، وحتى التجارب الذوقية السويسرية التقليدية والعالمية الشهيرة».
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