الارشيف / الاقتصاد

لوزان تستقطب الخليجيين في موسم الصيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لوزان تستقطب الخليجيين في موسم الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستقطب مدينة لوزان السويسرية المزيد من الزوار الخليجيين في الصيف لهذا العام. وقالت هيئة سياحة لوزان: إن الأغلبية هم من والإمارات والكويت والذين يستمتعون بالعروض والباقات المميزة لقضاء أجمل العطلات الصيفية.
وقال والتر لوزر، مدير الأسواق الخليجية لدى هيئة سياحة لوزان: «تقدم مدينة لوزان كل ما يلزم لإجازة لا تنسى، ونحن نوفر للزوار من دول كل وسائل الراحة طوال الصيف».
وأضاف قائلاً: «إن فنادق لوزان هي الوجهات المثلى للسياح والمقيمين، وتتضمن طيفاً من الغرف والمرافق الحديثة التي تلبي مختلف الأهداف، ابتداءً من الاجتماعات الصغيرة، والفعاليات، والإقامات العائلية، وحتى التجارب الذوقية السويسرية التقليدية والعالمية الشهيرة».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لوزان تستقطب الخليجيين في موسم الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا