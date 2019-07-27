شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة الاتصالات تشهد ختام أعمال العام التدريبى لمعهد " ITI " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء غد السبت، ختام أعمال العام التدريبى لمعهد تكنولوجيا المعلومات " ITI " بمقر المعهد فى القرية الذكية. ومعهد تكنولوجيا المعلومات Information Technology Institute ITI هو معهد تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، أشرف على إنشائه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عام 1992. Advertisements وبدأ المعهد من هذا التاريخ فى تخريج أكثر من 5500 خريج على مدار 38 دفعة (حتى عام 2017) ويُعد خريجى المعهد هم النواة الرئيسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات فى مصر.

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