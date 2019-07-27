شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنخفض أسعار السلع مجدداً بعد تراجع الدولار.. الخبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد عامر ، خبير البورصات السلعية والمدير التنفيذى لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، إن 6 سلع أساسية تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 5 إلى 25%- وهذه نسبة كبيرة- مضيفا أن أبزر السلع التى شهدت تراجعاً هى الدقيق والسكر والزيت والذرة والقمح والفول.

وأرجع عامر، أسباب انخفاض أسعار السلع السابقة إلى تراجع أسعارها عالميا، وانخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية، وهو ما أدى إلى تلاشى تأثير زيادة الدعم عن الطاقة، موضحا أن تحديد أسعار السلع الأساسية فى مصر يخضع إلى عاملين أولا سعرها فى البورصات العالمية، ثانيا سعر الدولار أمام الجنيه، ومع تراجع السعرين الفترة الماضية، وتوقعات مزيد من تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة بسبب تحسن السياحة والصادرات المصرية والاستقرار الأمنى والسياسى والاستثمارات الأجنبية، وهى عوامل تساعد على انخفاض سعر العملة الأجنبية.

وأشار عامر، إلى أن الحرب التجارية أثرت بشكل سلبى على أسعار السلع الأساسية، على عكس الذهب، إذ أدت تلك الحرب إلى انخفاض الأسعار معظم الوقت بشكل ملحوظ، وهو ما أدى إلى تأثير ذلك على السوق المحلى.

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وعن توقعاته لسعر السلع الفترة المقبلة، ربط أحمد عامر، استمرار انخفاض أسعار السلع، بالعوامل السابقة وهى استمرار انخفاض سعر الدولار وانخفاض البورصات العالمية، وهو الأمر الذى يتوقع حدوثه، قائلا : أتوقع استمرار نزول سعر الدولار الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن عدم شعور المواطنين بانخفاض أسعار السلع سببه عدم الرقابة على السوق النهائى للسلع الغذائية، لأن المشكلة لدينا فى السوق النهائى، إذ أن أسعار السلع معلنة ومعروفة فى السوق الأولى، ولكن الرقابة الضعيفة على السوق النهائى، ولذا يجب أن تكون هناك رقابة متخصصة عليها، بحيث لا تظلم التاجر وفى الوقت نفسه تحمى المستهلك.