تراجع سعر الدولار 13 قرشاً بالبنك المركزى..ويسجل 16.64 جنيه للبيع

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وسجل سعر الدولار فى عدد من البنوك كالتالى: القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى، بقيمة 13 قرشاً منذ بداية شهر يوليو، إذ سجل الدولار 16.64 جنيه للبيع اليوم الجمعة مقابل 16.77 جنيه للبيع بداية الشهر.وسجل سعر الدولار فى عدد من البنوك كالتالى: ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.54 جنيه للشراء. ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.54 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.54 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.54 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر16.54 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر16.54 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة16.54 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة16.54 جنيه للشراء. 16.64 جنيه للبيع. Advertisements

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.58 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.58 جنيه للشراء. 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.52 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.52 جنيه للشراء. 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.53 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.53 جنيه للشراء. 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة16.56 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة16.56 جنيه للشراء. 16.66 جنيه للبيع.

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