شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى..بالم هيلز فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة بالم هيلز للتعمير، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 77 مليون ورقة، وبقيمة تداول 163.5 مليون جنيه، أعقبه "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 25.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 125.7 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 1.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 110.6 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 7 مليون ورقة وبقيمة تداول 108.3 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 3.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 78.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس " أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 115.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 76.4 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 12.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 73.6 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى" بحجم تداول 691.5 ألف ورقة منفذة، وقيمة تداول 61 مليون جنيه، وفى التاسع "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 16.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 60.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 5.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 52.2 مليون جنيه.