تراجع بورصات الخليج باستثناء صعود "دبى" لأعلى مستوى أسبوعى منذ أغسطس 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، باستثناء صعود بورصة دبى لأعلى مستوى أسبوعى منذ أغسطس 2018.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودى- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.38% خاسراً 214.8 نقطة ليغلق عند عند مستوى 8819 نقطة، متأثرا بأداء القطاعات القيادية. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودى- تاسى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 2.38% خاسراً 214.8 نقطة ليغلق عند عند مستوى 8819 نقطة، متأثرا بأداء القطاعات القيادية. وخسرت القيمة السوقية لبورصة السعودية نحو 50.64 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، لتغلق عند 2.08 تريليون ريال (555.75 مليار دولار). وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعودية 517 مليون سهم بقيمة 14.32 مليار ريال. وتراجعت 20 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 4.73%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع الإعلام بنسبة 3.57%، فيما ارتفع ارتفع قطاعين فقط هما التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.07%، والصناديق العقارية بنسبة 0.09%. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.98% خاسراً 15.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.71 نقطة. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.98% خاسراً 15.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1522.71 نقطة. وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين، 15.27 مليون سهم بقيمة 3.75 مليون دينار. Advertisements وتراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.02%، بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.68%، سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 3.92%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.13%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.16%. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ نزل المؤشر العام بنسبة 0.72%، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.59%، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.11%. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ نزل المؤشر العام بنسبة 0.72%، وهبط المؤشر الأول بنسبة 0.59%، وانخفاض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.11%. وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 686.35 مليون سهم بقيمة 129.33 مليون دينار، عبر تنفيذ 31.06 ألف صفقة.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.17% رابحاً 87.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2850.69 نقطة، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى، مسجلاً أعلى مستوى أسبوعى منذ أغسطس 2018. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، بنسبة 3.17% رابحاً 87.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2850.69 نقطة، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى، مسجلاً أعلى مستوى أسبوعى منذ أغسطس 2018. وبلغ حجم التداولات ببورصة دبى، 901 مليون سهم بقيمة 1.22 مليار درهم، وربح رأس المال السوقى نحو 8 مليارات درهم ليغلق عند مستوى 369.562 مليار درهم. وارتفع ببورصة السعودية، قطاعات العقارات بنسبة 6.2% مدفوعة بإعلان إعمار عن مشروع جديد ضخم ببكين، أعقبه قطاع السلع بنسبة 4.83%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 3.6%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.07%.

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