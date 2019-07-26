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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتلقى دعماً إيجابياً – تحليل – 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم فايزر PFIZER INC (PFE) ببداية تداولاته اليومية لليوم الجمعة ، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليتلقى دعماً إيجابياً منه ساعده على الارتداد ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى مكاسب حتى تلك اللحظة ، ليحاول بذلك التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات الدعم 42.41 ، ليستهدف مستوى المقاومة 43.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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