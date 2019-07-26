شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يكافح لاختراق مقاومته الحالية – تحليل – 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر على حركة سهم أدوبي سيستم - ADOBE INC- (ADBE) الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، ويتداول السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويحاول السهم خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اختراق مستوى المقاومة العنيد 312.85 ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة تصريف تشبعه الشرائي الواضح بها ويبدو أنه نجح في ذلك .

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ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 312.85 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 330.30 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد