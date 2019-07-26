شكرا لقرائتكم خبر عن اي إم دي وسط توقعات إيجابية – تحليل – 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اي إم دي ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في إطار تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 33.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 35.77 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد