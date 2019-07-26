شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية بنطاق ضيق من التداولات ، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليكتسب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 145.35 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 140.00 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آي بي إم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 26-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.