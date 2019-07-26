- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يسجل مستويات قياسية جديدة – تحليل – 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة اليوم الجمعة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم أسعاراً قياسية جديدة له، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 220.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر ماكدونالدز يسجل مستويات قياسية جديدة – تحليل – 26-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.