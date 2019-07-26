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ماكدونالدز يسجل مستويات قياسية جديدة – تحليل – 26-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة اليوم الجمعة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم أسعاراً قياسية جديدة له، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول .

 

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 220.00.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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