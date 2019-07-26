شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الانخفاض ليقترب من حاجز 0.6900، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.6832 كمحطة رئيسية تالية، في حين يشترط استمراره الثبات دون مستوى 0.6975.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6880 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط