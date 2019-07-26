شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية هادئة منذ الصباح ليبتعد تدريجياً عن مستوى 62.92، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يستهدف زيارة مستوى 65.92 بشكل رئيسي، في حين يمثل الثبات فوق 62.92 شرط مهم لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد