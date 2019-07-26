شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح مستقراً حول 56.40، ولا يزال ضمن القناة الهابطة التي تحمل السعر من مناطق 61.00 دولار تقريباً، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 54.47 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الهابط المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 57.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.47 والمقاومة 57.33

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط