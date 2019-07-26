شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الفضة دون مستوى 16.50، وقد يضطر لبعض الانخفاض المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف الميل الصاعد من جديد.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 16.00 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 17.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.15 والمقاومة 16.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد